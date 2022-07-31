Одещину атакували двома "Іскандерами": від розриву розлетілися "теплові пастки"
Джерело:оперативне командування "Південь"
Окупанти ввечері 31 липня завдали ракетного удару по Одеському району. Ворог обстріляв Одещину з "Іскандерів".
Ракети були випущені з тимчасово окупованого Криму
Деталі обстрілу Одеської області повідомили в оперативному командуванні "Південь". Там заявили, що Одещину було атаковано 2 ракетами типу "Іскандер".
Варте уваги На Одещині підірвався лоцманський катер ВМС: прохід гирлом Бистре обмежено
В ОК "Південь" зазначили, що ракети були випущені з тимчасово окупованого Криму.
Від розриву ракет в повітрі по території Одеського району розлетілися так звані теплові пастки. Вони схожі на снаряд, що не розірвався, або мають форму дротика з помаранчевим хвостом. Це досить небезпечна річ, оскільки має високу температуру горіння, може спричинити масштабні опіки.
– йдеться у повідомленні.
У командуванні зазначили, що декілька таких пасток спричинили загоряння сухої трави. Повідомляється, що рятувальники ліквідують пожежі.
Наслідки ракетного удару / Фото ОК "Південь"
Уламки від ворожої ракети / Фото ОК "Південь"
Окупанти атакували Одещину / Фото ОК "Південь"
Що відомо про обстріл Одещини
- В Одеській області о 17:34 оголосили повітряну тривогу. Про звуки вибухів жителі Одеси почали повідомляти близько 17:30. Після 18:00 пролунав сигнал відбою.
- В Одеській районній державній адміністрації розповіли, що ворог завдав удару по території однієї з громад Одеського району та влучив у кар'єр. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Важливо – ворог різко збільшив корабельне угруповання у морі: дивіться відео