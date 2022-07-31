Одещину атакували двома "Іскандерами": від розриву розлетілися "теплові пастки"

Окупанти ввечері 31 липня завдали ракетного удару по Одеському району. Ворог обстріляв Одещину з "Іскандерів".

Ракети були випущені з тимчасово окупованого Криму

Деталі обстрілу Одеської області повідомили в оперативному командуванні "Південь". Там заявили, що Одещину було атаковано 2 ракетами типу "Іскандер".

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В ОК "Південь" зазначили, що ракети були випущені з тимчасово окупованого Криму.

Від розриву ракет в повітрі по території Одеського району розлетілися так звані теплові пастки. Вони схожі на снаряд, що не розірвався, або мають форму дротика з помаранчевим хвостом. Це досить небезпечна річ, оскільки має високу температуру горіння, може спричинити масштабні опіки.

– йдеться у повідомленні.

У командуванні зазначили, що декілька таких пасток спричинили загоряння сухої трави. Повідомляється, що рятувальники ліквідують пожежі.



Наслідки ракетного удару / Фото ОК "Південь"



Уламки від ворожої ракети / Фото ОК "Південь"



Окупанти атакували Одещину / Фото ОК "Південь"

Що відомо про обстріл Одещини

В Одеській області о 17:34 оголосили повітряну тривогу. Про звуки вибухів жителі Одеси почали повідомляти близько 17:30. Після 18:00 пролунав сигнал відбою.

В Одеській районній державній адміністрації розповіли, що ворог завдав удару по території однієї з громад Одеського району та влучив у кар'єр. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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