Удар реактивних дронів по Одещині: є жертва та постраждалі, виникали масштабні пожежі

Вдень 22 вересня російські війська атакували реактивними безпілотниками Одещину. Ворог поцілив по об’єктах цивільної інфраструктури, внаслідок чого спалахнули масштабні пожежі.

Про це повідомили очільник ОВА Олег Кіпер та Одеська обласна прокуратура.

Які наслідки атаки

Як повідомляють правоохоронці та місцева влада, ворожі реактивні безпілотники поцілили по цивільних об'єктах регіону, спричинивши руйнування складських приміщень. Через атаку їх охопили масштабні пожежі.

Унаслідок обстрілу загинув 23-річний чоловік. Поранення отримали 20-річний та 39-річний чоловіки. Стан одного з постраждалих медики оцінюють як важкий, він перебуває у медичному закладі.

Ліквідація наслідків ворожого удару відбувалася в умовах загрози повторних атак. Рятувальникам доводилось призупиняти гасіння вогню та прямувати в укриття.

Наслідки обстрілу Одещини / ДСНС, Одеська обласна прокуратура, Одеська ОВА

На місцях подій продовжують працювати правоохоронці, які документують чергові воєнні злочини держави-агресорки проти цивільного населення.

Нагадаємо, росіяни вдарили по Києву. Внаслідок дронової атаки постраждали люди, загорілись резервуари з пальним та пошкоджено об'єкт нежитлової забудови.