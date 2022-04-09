Одещину атакують ракетами з окупованого Криму, – Братчук

Ворог завдає ракетних ударів по Одеській області з території тимчасово окупованого Криму. Там є відповідна військова частина берегової охорони РФ.

Про це розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі 24 каналу.

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За його словами, ракети по області ворог випускає з окупованого Криму. Водночас оборона Одещини реагує на всі дії російських військових.

У нас достатньо сил і засобів для того, щоб відбити атаки ворога,

– наголосив він.

Братчук каже, що з першого дня війни були відповідні заходи захисту узбережжя Одеської області та повітряного простору. "Але нам треба більше сучасних засобів ППО", – додав він.

До слова, російські загарбники 8 квітня завдали ракетного удару біля Одеси. На щастя, обійшлося без жертв. Внаслідок загрози подальших атак на Одещину, там запровадили комендантську годину – з 21:00 9 квітня до 6:00 11 квітня.

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