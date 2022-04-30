Одещину обстріляли з Криму з РК "Бастіон": в ОВА розповіли подробиці удару по аеропорту

Одеську область ввечері 30 квітня обстріляли ракетним комплексом "Бастіон". Однією з цілей був міжнародний аеропорт "Одеса". Там росіяни пошкодили злітну смугу.

Згодом в Одеській ОВА розповіли подробиці цього удару. Голова адміністрації Максим Марченко зазначив, що обстріл вели з території Криму, який перебуває під окупацією Росії.

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Летовище зазнало значних руйнувань

За словами посадовця, після удару берегового ракетного комплексу по аеропорту, там зазнала руйнації лише злітно-посадкова смуга. На щастя, люди внаслідок цієї атаки не постраждали.

На місце події прибули всі відповідні служби, які почали встановлювати розміри руйнувань. Проте раніше в оперативному командуванні "Південь" вже повідомили, що експлуатація летовища тепер неможлива. Також голова ОВА сказав і про протидиверсійну діяльність у регіоні.

Протидиверсійні заходи виконуються для того, щоб забезпечити максимальну безпеку мешканців Одещини на період подовженої комендантської години,

– сказав Марченко.

Він закликав поставитися до цього з розумінням. Також підкреслив, що потрібно берегти себе в цей нелегкий час.

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Удар був неочікуваний

Місцеві ЗМІ приблизно о 18 годині повідомили, що в місті пролунали вибухи. Водночас працювали системи протиповітряної оборони, які намагалися зробити все, щоб захистити жителів міста.

Сигнал повітряної тривоги пролунав тоді не лише на Одещині. Протягом 15 хвилин гуділи сирени в багатьох областях півдня України, а також у всіх західних. Зазвичай тривога лунає значно скоріше, ніж вибухи. Проте потрібно якомога швидше йти в укриття.

Цей випадок продемонстрував, що удари росіян не завжди можна передбачити навіть за 15 хвилин. Тому при сигналі повітряної тривоги потрібно негайно зробити все, щоб ви та ваші рідні були в безпеці. Адже інколи ворожі "прильоти" бувають і в житлові будинки. А це може завдати не лише матеріальної шкоди.

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