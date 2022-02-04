На Одещину прибули нові французькі гвинтокрили: захопливе відео

На аеродором "Шкільний" в Одеській області 4 січня прибули гвинтокрили з Франції. Вони патрулюватимуть повітряний простір над регіоном та наближену ділянку Чорного моря.

В Україну прилетіли 3 гвинтокрили Airbus H125. Наразі вони перебуватимуть на базі Одеської окремої авіаційної ескадрильї Держприкордонслужби.

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До речі, це вже не перші такі гвинтокрили з Франції. 22 грудня 2021 року на Одещину прибули також три AIRBUS H125 для Державної прикордонної служби.

Дивіться відео прибуття французьких гвинтокрилів:

Що відомо про AIRBUS H125

Джерело: Вікіпедія

Airbus Helicopters H125 – це швидкий та компактний однодвигунний універсальний гвинтокрил, який розробила французька компанія Aеrospatial. Цей гвинтокрил характеризується величезним запасом потужності, високою функціональністю й економічністю.

Максимальна злітна потужність силової установки досягає 847 кінських сил при вазі 109 кілограмів.

Детальна характеристика гвинтокрила: