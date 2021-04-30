Готові до провокацій: в Одесі 2 травня посилено чергуватимуть 2,5 тисячі правоохоронців

В Одесі 2 травня значно посилять чергування правоохоронців. За безпекою у місті стежитимуть 2,5 тисячі співробітників МВС.
Джерело:МВС України
У МВС України наголосили, що "готові до будь-яких викликів, що можуть виникнути під час масових заходів".
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Крім того, жителів Одеси закликають дотримуватися вимог чинного законодавства та карантинних обмежень і заборон.
Особлива увага має бути зосереджена на координації взаємодії між усіма підрозділами та організації спільної роботи оперативного штабу і груп комунікацій,
– зазначив перший заступник глави МВС Сергій Яровий.
Зауважимо, що в Одесі вирішили посилити заходи безпеки через трагічні події, які сталися 2 травня 2014 року. Раніше у МВС заявили, що ці події були черговим елементом реалізації Росією провального проєкту "Новоросія" під час дестабілізації сходу та півдня України через створення так званих "народних республік".
Що було 2 травня 2014 року
- У цей день в Одесі відбулися масові сутички між проукраїнськи налаштованими громадянами та проросійськими колаборантами, які напали на мирну акцію.
- Зауважимо, що першими жертвами трагедії стали десятник "Правого сектору" Ігор Іванов та активіст Євромайдану Андрій Бірюков. Загалом внаслідок нападу загинули 6 проукраїнських активістів.