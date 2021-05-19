Порізали лезом обличчя та вкрали телефон: в Одесі жорстко пограбували 53-річного чоловіка

У сквері на вулиці Пушкінській в Одесі пограбували 53-річного чоловіка. Щоб забрати телефон, його кинули на землю та били ногами, а також порізали лезом обличчя. Згодом зловмисників затримали.

Про це правоохоронці повідомили 19 травня. Однак, коли саме трапилася подія – невідомо.

До теми Розбили голову й забрали телефон: львівські патрульні затримали грабіжників – фото

Детальніше про пограбування

Потерпілий розповів, що це трапилося несподівано.

Його кинули на землю та почали бити ногами.

Коли той намагався чинити опір, зловмисники дістали лезо.

Вони порізали потерпілому обличчя, щоб він віддав телефон, який коштує 3 тисячі гривень.

Згодом нападники отримали бажане та втекли.

Як відбулось затримання

Пограбований одесит пішов до правоохоронців, які патрулювали вокзал. Вони по гарячих слідах знайшли 3 ймовірних нападників. Після цього їх обшукали та вилучили телефон потерпілого. Окрім цього в одного із підозрюваних знайшли лезо.



Лезо, яке вилучили в підозрюваних у пограбуванні / Фото Нацполіції

Що загрожує за такий злочин

Поліцейські затримали 2 жителів Одещини – їм 33 та 53 роки. Окрім них оголосили підозру й 55-річному уродженцю країни Центральної Азії. Правоохоронці відкрили провадження за статтею про розбій. Якщо вину зловмисників доведуть у суді, їм загрожує від 7 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.