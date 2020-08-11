В Одесі на пляжі "Лузанівка" поліцейські та активісти врятували віслюка. Його господар, який називає себе буддистським монахом, тривалий час знущався над твариною.

Під час пляжного відпочинку небайдужа жінка звернула увагу на віслюка, який знемагав від утоми, але продовжував розважати публіку, повідомляє Думская.

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Його господар заробляв тим, що за гроші катав відпочивальників на змореній тварині. "Клієнтами" нещасного віслюка ставали навіть дорослі чоловіки міцної статури. Коли тварина рухалася надто повільно, її нещадно били.

Господар намагався накласти на себе руки

Очевидиця зняла знущання над твариною на відео і поділилася ним у мережі. Ролик привернув увагу місцевих активістів. Спільно з поліцейськими вони силоміць забрали віслюка у горе-власника. Під час звільнення тварини спалахнула сутичка. Коли господар зрозумів, що "годувальника" йому таки не залишать, то перерізав собі вени. Поліцейським вдалося врятувати чоловіка.

У віслюка – катастрофічні проблеми зі здоров'ям

Врятовану тварину привезли до місцевого зоопарку. Тепер на нього чекає лікування та тривала реабілітація.

У нього є утворення на шиї, на боках. Це можуть бути набряки або гематоми. Наші лікарі такого не бачили раніше. Також продавлений хребет. Ймовірно, на ньому довгий час каталися важкі люди. Також у тварини є проблеми з травленням. Або від стресу, або від неправильного харчування,

– розповів Ігор Бєляков, директор зоопарку.

За словами очевидців, чоловіка з віслюком на одеському пляжі знають давно. Навесні 2020 року журналіст Давид Григорян навіть взяв у горе-господаря інтерв'ю.

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Миротворець у Чечні та захисник московського Білого дому

Чоловіка звуть Олександр, і йому вже дуже багато років. З віслючком на кличку Лузан вони жили в одній кімнаті. Харчувалися тим, що приносили сусіди, а ще – відходами зі шкільної їдальні. Олександр не заперечував, що катає на віслюку відпочивальників. Однак тоді він виявляв до тварини щиру любов і турботу. Лузан був йому другом.



Олександр та Лузан / MUSE

У довірливій розмові з журналістом чоловік повідомив, що вже 45 років мандрує по світу. Багато за життя побачив та пережив. Один з найяскравіших спогадів – знайомство з буддистським монахом у серпні 1991 року під час захисту московського Білого дому (будівля російського уряду – 24 канал). Згодом Олександр і сам почав сповідувати буддизм. У ході інтерв'ю чоловік називав себе буддистським монахом.

Під час першої Чеченської війни Олександр поїхав на фронт як миротворець. За участь у мирному марші його затримали співробітники ФСБ. Жахи в'язниці та тортури над чеченцями Олекснадр згадував зі сльозами на очах. Правдивість своїх слів підтверджував численними світлинами.