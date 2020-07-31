В Одесі 31 липня на пляжі "Дельфін" біля затонулого танкера Delfi знайшли мертвого дельфіна.

Знайдений дельфін зовсім маленький, він лежить прямо біля моря, йдеться у відео в телеграм-каналі Одесса сейчас.

Важливо: з танкера Delfi в Одесі знову витекли нафтопродукти: оголошено надзвичайну ситуацію

Ось Delfi, ось пляж, ось дельфін, який з'явився сьогодні. Ще скажіть мені, що тут все добре з екологією,

– обурюється очевидець.

Затонулий дельфін на пляжі:

Що відомо про затонулий танкер Delfi в Одесі? 21 листопада 2019 року через шторм біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Зранку 22 листопада біля пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося. Власник танкера до квітня 2020 року мав право забрати його, однак не зробив цього. 21 червня стався витік палива із судна. Вода на пляжі забруднилась, тому 26 червня "Дельфін" закрили. 21 листопада 2019 року через шторм біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Зранку 22 листопада біля пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося. Власник танкера до квітня 2020 року мав право забрати його, однак не зробив цього. 21 червня стався витік палива із судна. Вода на пляжі забруднилась, тому 26 червня "Дельфін" закрили.

Збитки, які завдав затонулий танкер екології України

Через витік нафтопродуктів танкер вже завдав Україні збитків у розмірі 20 тисяч доларів. Проте це ще не остаточна сума, оскільки судно не прибрали, тож є ймовірність витоку і зараз. Загалом збиток оцінюється у 280 доларів на 1 кілограм нафти.

Під час візиту до Одеси Зеленського, місцеві чиновники обіцяли, що до 25 липня судно приберуть. Цього ж числа комісія з ТЕБ і НС Одеської ОДА визнала ситуацію з танкером, як надзвичайну місцевого рівня.