В Одесі було чутно вибух

Росія не припиняє обстріли України. В Одесі удень 23 квітня пролунав вибух.

Було попередження про ракетну небезпеку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибух в Одесі 23 квітня

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 13:19.

Одеська, Миколаївська області – ракетна небезпека!

– одразу написали у Повітряних силах.

Згодом там уточнили, що зафіксовано ракету зі сходу на селище Чорноморське, що за декілька кілометрів від Одеси.

Згодом моніторингові канали попередили про небезпеку для села Фонтанка та самої Одеси.

Гучно було уже за декілька хвилин – о 13:23.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак ви можете прочитати у нашому телеграмі.

О 13:27 пролунав відбій ракетної небезпеки.

Наразі місцева влада не повідомляла про можливі наслідки цієї російської атаки.