В Одесі через російський дроновий удар пошкоджена станція переливання крові

Вночі 10 червня росіяни вкотре атакували Одесу безпілотниками. Внаслідок ворожого удару пошкоджена станція переливання крові.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

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Атака на Одесу 10 червня: пошкоджена станція переливання крові

Близько 08:50 начальник ОВА написав, що, на жаль, кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до 2. Під завалами знайшли тіло чоловіка 1967 року народження.

Ще 9 людей зазнали поранень. 4 з них госпіталізували в медзаклади в стані середнього ступеня важкості, інші – продовжують лікування амбулаторно.

Також через російський дроновий удар пошкоджена станція переливання крові,

– повідомив Олег Кіпер.

Посадовець зазначив, що ліквідація наслідків ворожої атаки триває.

Наслідки атаки Росії на Одесу 10.06.2025 / Фото з телеграму Кіпера

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок терористичної атаки Росії. Вічна пам'ять!