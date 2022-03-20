В Одесі чоловік з фейковою довідкою двічі намагався вкрасти гумдопомогу для Миколаєва

Одесит вже двічі намагався вкрасти гуманітарну допомогу для жителів Миколаєва. Він мав підроблену довідку нібито від Віталія Кіма.

Про спроби одесита вкрасти гуманітарну допомогу у мережі повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

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Чоловік намагався вкрасти допомогу для Миколаївщини

У нас є людина, яка з липовою довіреністю від Віталія Кіма намагається в Одесі вкрасти вже вдруге наш гуманітарний вантаж, який йде на Миколаївську область,

– розповіла Замазєєва.

Вона назвала ім'я цього чоловіка, це – Дмитро Давидчук.

За словами глави облради, останнім часом побільшало таких шахраїв, тому їй телефонують посольства або голови обласних рад, коли замовляють вантажі. Підтверджують, що дійсно були такі спрямування, що всі люди за довіреністю справді уповноважені його забрати.

Одесит двічі намагався вкрасти гумдопомогу: дивіться відео