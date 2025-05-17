В Одесі чоловік чекає на Путіна і називає Україну "штучною державою"

15 травня, у День Вишиванки, житель Одеси поділився із журналісткою своєю мрією про окупацію міста Росією. Лише тоді, переконаний чоловік, у "нас все буде нормально". У мережі поширили відео з міркуваннями путініста.

Журналістка запитала у чоловіка на вулиці про його ставлення до вишиванки. Той у відповідь заявив, що за національністю він – росіянин. Водночас не зумів сказати, який національний одяг у росіян, сказавши коротко: "Та, біс його знає", передає 24 Канал.

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Путініст на вулицях Одеси

Опісля чоловік сказав, що "Україна – це штучно створена держава". Також він розмріявся про окупацію Одеси країною-агресоркою, наголосивши, що це буцімто російська територія. Мовляв, коли "Путін забере Одесу до себе, у Росію, у нас все буде нормально". Журналістка поцікавилася, чому тоді чоловік не їде у Росію, якщо там краще.

"Так це, що кожного разу треби переїжджати?", – обурився путініст.

До речі, він висловив і девіз, який яскраво і точно змальовує населення країни-агресорки. Каже, що його з дитинства привчили так: "що дали, те й жери".

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Нагадаємо, що киянин у Дарницькому районі висловлювався зневажливо про українських військових, заявляючи, що вони "заробляють бабло на фронті".