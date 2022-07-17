Вимагав припинити співати українською: в Одесі неадекват накинувся на музиканта

В Одесі трапився черговий мовний скандал, який обернувся для ініціатора інциденту кримінальною відповідальністю.

Днями на території парку Перемоги 36-річний одесит накинувся на вуличного музиканта через україномовну пісню.

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Чоловік не оцінив авторську україномовну пісню земляка

Почувши авторську композицію у виконанні 62-річного містянина, правопорушник почав вимагати припинити її спів, після чого штовхнув мікрофон виконавця та втік.

Потерпілий звернувся в поліцію і правоохоронці одразу встановили особу правопорушника.

Правопорушнику вручили підозру

Йому оголосили підозру за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. За хуліганство чоловіку загрожує штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт на термін до 6 місяців або обмеження волі на термін до 5 років.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі чоловік нагрубіянив продавцю через те, що той обслуговував його українською мовою. Мовляв, він перебуває не в Україні, а в Одесі.

Мовний скандал у шоубізі: Тополя назвав "імбецилами" деяких російськомовних зірок

У шоубізнесі виник свій мовний скандал. Деякі зірки, зокрема Маша Єфросініна, спекулюють мовним питанням. Нещодавно вона говорила про те, що відчуває "прітіснєніє" за те, що спілкується російською й взагалі хоче, щоб її контент поширювався міжнародною спільнотою. Багатьох українців це обурило, оскільки в країні досі бракує україномовного контенту і таким чином одна з найвідоміших зірок країни ігнорує потреби своєї аудиторії.

Згодом в ефірі спільного шоу з Єфросініна та Полякова заявили, що не будуть робити випуски українською мовою, бо недостатньо її вивчили. Мовляв, глядачам не буде цікаво, якщо вони будуть "бекати та мекати".

Тарас Тополя зізнався, що донедавна був толерантним у питанні мови, але зараз називає "імбецилами" тих, хто виправдовує свою російську. Він готовий допомогти подолати психологічний бар'єр, але підтримувати тих, у кого такі виправдання – не буде. Також на слова Полякової та Єфросініної відреагував Олександр Педан.

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