Чоловік, який облаяв ветеринара на протезах, був радником віцепрем'єрки, – ЗМІ

В Одесі відвідувач ветеринарної клініки облаяв лікаря-ветерана ЗСУ Олексія Притулу. Як з'ясувалося, Вадим Шевеленко був позаштатним радником віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Це журналістам підтвердили в офісі Ольги Стефанішиної. Також повідомили, що Шевеленко більше не працює радником.

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Чоловік, який образив ветерана на протезах, був радником Стефанішиної

Офіс віцепрем'єрки розуміє суспільне обурення, вважає таку поведінку неприйнятною, такою, що не відповідає нашим цінностям. Ситуація має бути вирішена у правовий спосіб,

– наголосили в Ольги Стефанішиної.

Також додали, що Вадим Шевеленко більше не працює позаштатним радником віцепрем'єрки.

До слова, за інформацією ветерана Олега Симороза, Шевеленка як позаштатного радника запрошували на наради та офіційні заходи за участі віцепрем'єрки. Також він супроводжував Стефанішину в поїздках.

Коротка довідка. Олексій Притула — ветеран ЗСУ, ветеринар з Одеси. У вересні 2022 року під час наступу на Лиман захисник зазнав важкого поранення та втратив обидві ноги. Чоловік пройшов реабілітацію, став на протези й повернувся до цивільної роботи.