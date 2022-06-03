В Одесі чоловік під час затримання підірвав гранату: постраждали поліцейські

Зловмисник підірвав гранату під час затримання в Одесі. Як наслідок, постраждали 3 правоохоронців.

Чоловіка, який підірвав гранату, та його співмешканку підозрюють у махінаціях зі зброєю. Про це повідомили в Нацполіції 3 червня.

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Чоловік намагався вирватися під час затримання

На Одещині під час затримання торговців зброї один із фігурантів кинув у бік правоохоронців гранату. Поранення отримали троє оперативників внутрішньої безпеки Нацполіції. За скоєне зловмисник понесе кримінальну відповідальність,

– мовиться в повідомленні.

За даними правоохоронців, 27-річний харків'янин та його 29-річна співмешканка, жителька Луганщини, причетні до незаконної торгівлі зброєю.

Зокрема, поліцейські задокументували факт продажу фігурантами автомата Калашникова, магазину до нього, патронів калібру 5,45, гранат РГД-5 та Ф-1.

Коли чоловік побачив поліцейських, то він спробував втекти. Проте оперативники внутрішньої безпеки поліції схопили його. Опісля зловмисник витягнув з кишені гранату й вона здетонувала.

Внаслідок вибуху троє оперативників отримали поранення уламками. З травмами різних ступенів тяжкості їх відвезли до Одеської обласної клінічної лікарні. Наразі життю поліцейських нічого не загрожує.

В Одесі чоловік підірвав гранату під час затримання: відео

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