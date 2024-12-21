Одесит підпалив вантажівку, бо вона заважала милуватися краєвидом з вікна

В Одесі 43-річний чоловік підпалив припарковану вантажівку через те, що вона заважала йому милуватися краєвидом з вікна його квартири. Пожежу швидко ліквідували, а палія затримали.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Одеської області. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі за умисне пошкодження чужого майна.

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Що відомо про підпал вантажівки в Одесі

В Одесі 43-річний чоловік підпалив вантажівку, оскільки вона закривала краєвид з вікна його квартири на першому поверсі.

Інцидент трапився на вулиці Марсельській, де поруч з багатоповерхівками була припаркована вантажівка "VOLVO" з цистерною. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, а експерти встановили, що займання стало результатом підпалу.

Правоохоронці встановили, що підпал здійснив місцевий житель. Він зізнався, що вирішив підпалити вантажівку через те, що вона заважала йому насолоджуватися краєвидом з його квартири на першому поверсі. Під час обшуку в його будинку знайшли каністру з бензином, яку він придбав для підпалу.

В Одесі чоловік підпалив вантажівку / Фото Поліції Одеської області

Тепер чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, що може призвести до тюремного ув’язнення на строк до 10 років.