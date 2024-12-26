У Дніпропетровському ТЦК прокоментували відео, на якому чоловік вистрибнув з військової автівки

У мережі шириться відео з чоловіком із травмами голови, що вибігає на дорогу. Дніпропетровський обласний ТЦК прокоментував інцидент.

9 грудня 2024 року у соціальних мережах з'явилося відео, яке викликало значний суспільний резонанс. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.

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Що відомо про інцидент

На кадрах зафіксовано цивільного чоловіка з травмами голови, який вибігає на проїжджу частину. Як повідомляють правоохоронні органи, цього чоловіка, військовозобов’язаного громадянина України, затримали співробітники Національної поліції за порушення правил військового обліку. Разом із військовослужбовцями РТЦК та СП його направили для складання адміністративного протоколу.

За інформацією поліції, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Коли він дізнався про відповідальність за порушення, почав поводитися неадекватно, намагаючись спершу відчинити двері автомобіля, а потім вибивши скло вікна та спробувавши вистрибнути на ходу. У результаті його дій він отримав порізи голови й рук через розбите скло.

Наразі чоловік переданий у розшук правоохоронними органами України.

Якщо ви зустрічаєте у мережі чергове відео про "зловживання" і "порушення прав" з боку ТЦК та СП – перевіряйте джерела і повноту інформації та не довіряйте "вкидам", які або самі є елементами ворожої пропаганди, або використовуються нею для інформаційно-психологічного впливу,

– написали у ТЦК.

Громадян закликають критично ставитися до інформації у соціальних мережах, особливо до відео, які можуть спотворювати реальну ситуацію.