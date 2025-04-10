Одягли нашийник на чоловіка і змушували бігти за авто: в Одесі викрили групу зловмисників

В Одесі затримали трьох молодиків, які знущалися над чоловіком та вимагали у нього повернути вигаданий борг. За даними слідства, вони погрожували потерпілому, били його, одягали собачий нашийник із ланцюгом і змушували бігти за своїм автомобілем.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Одеської області.

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Що відомо про знущання над чоловіком в Одесі

Кілька днів тому до правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила про зникнення свого 40-річного сина. За її словами, напередодні він просив у неї позичити грошей, після чого перестав виходити на зв’язок.

Поліція встановила, що до його будинку у Великодолинській громаді приїжджали троє молодиків і вимагали повернути вигаданий борг у розмірі чотирьох тисяч доларів.

Оскільки чоловік не мав коштів, підозрювані змушували його продати земельну ділянку разом із будинком. Щоб прискорити процес, вони били чоловіка, одягали на нього собачий нашийник з ланцюгом і примушували бігти за їхнім автомобілем. Крім того, вони погрожували йому предметами, схожими на пістолети. Після цього викрадачі відвезли чоловіка до орендованої квартири в Одесі, де утримували в підсобному приміщенні, вимагаючи погодитися на продаж нерухомості.

Чоловіка утримували в підсобному приміщенні / Фото поліції Одещини

Правоохоронці звільнили потерпілого та затримали трьох жителів Одеси віком 22 та 23 років. У них вилучили документи на нерухомість жертви, мобільні телефони та інші речі. Усім трьом повідомили про підозру. Тепер їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Наразі слідчі подали клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваним.

Нагадаємо, що наприкінці січня на Київщині двоє чоловіків викрали у матері однорічну дитину. Зловмисники вимагали віддати борг, який начебто складав 200 тисяч гривень.