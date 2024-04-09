В Одесі чули вибух

Про те, що в Одесі лунають вибухи, повідомили кореспонденти 24 Каналу. Що відомо про вибух в Одесі увечері 9 квітня – розкаже 24 Канал.

Що відомо про вибух в Одесі

Сильний вибух у місті почули о 19:52. Ті, хто не були в укритті, ледь не впали із ліжка. Місцеві пабліки пишуть, що є велика хмара, тож, імовірно, є приліт.

Тривогу в області оголосили о 19:29. За двадцять хвилин стало відомо, що на місто летить ракета – про це написали Повітряні сили та моніторингові пабліки. Втім, уже о 19:56 дали відбій тривоги, тобто небезпека тривала недовго.

ПС попереджали про загрозу застосування авіаційного ракетного озброєння. Також на Півдні зберігалася активність ворожих Су-35/Су-34, про яку повідомляли ще о пів на шосту.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер попросив усіх містян і жителів Одеського району бути в укриттях.

Чим били по Одесі

Моніторингові пабліки припустили, що це могла бути керована авіаційна ракета (КАР) Х-59. Вона припинила існування в межах району. Телеграм-канал "Миколаївський Ваньок" попереджав, що один із літаків Су в акваторії Чорного моря пішов на зниження. Саме він міг випустити ракету, яка полетіла на Овідіополь. Загроза була і для Затоки.