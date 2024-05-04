В Одесі чули вибух
4 травня 2024, 15:10Читать новость на русском
Росія знову завдала удару по мирному українському місту. Цього разу під атакою ворога опинилась Одеса.
Кореспонденти 24 Каналу повідомляють про вибухи в Одесі. Місцеві ЗМІ пишуть, що попередньо, може бути приліт в області.
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Було гучно
Мер міста Геннадій Труханов також підтвердив вибухи в Одесі. він закликав одеситів перебувати у безпечних місцях до оголошення про відбій повітряної загрози.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер також підтвердив вибухи. Однак жодних деталей поки невідомо, їх повідомлять згодом.
Перед тим, як в Одесі пролунали вибухи, Повітряні сили сповістили про загрозу використання балістичного озброєння з Півдня.
Ворог 1 травня атакував Одесу "Іскандерами"
- Російські війська цієї ночі укотре завдали удару по Одесі. Ворог атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" по густонаселених районах міста. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.
- За його словами. ми можемо бачити. що Росія обрала собі Одесу за ключову ціль. Водночас він зауважив, що ворог б'є також і по Харкову
- За його словами, ці атаки направлені лише на залякування і дестабілізацію морального стану населення. Ілля Євлаш наголосив, що Росія продовжує завдавати удари балістикою, яку дуже складно перехопити та збити.