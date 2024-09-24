В Одесі чули вибухи

Ввечері 24 вересня в Одесі прогриміли вибухи. Незадовго до цього були повідомлення про загрозу тактичної авіації.

Про вибухи, які чули там, повідомив мер міста Геннадій Труханов. Зауважимо, що на момент вибуху, в області була оголошена повітряна тривога, тож радимо перебувати в укриттях до закінчення небезпеки.

Дивіться також У Запоріжжі прогриміла серія вибухів

В Одесі прогриміли вибухи

Орієнтовно о 22:29 на території Одеської області пролунав сигнал повітряної тривоги, яка була пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації. Вже о 22:53 Повітряні сили повідомили про ракети, які рухалися у напрямку міста.

"Одеса – перебувайте в укриттях", – писали там. На жаль, вже через мить мер міста повідомив про вибухи.

У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях,

– йдеться у повідомленні Труханова.

Водночас моніторингові канали уточнюють, що вибухи пролунали в межах Одеського району. За попередньою інформацією, ворог запустив щонайменше три керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.