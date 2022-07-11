росіяни атакували Одещину 4 ракетами з Криму: один снаряд влучив у будівлю

В Одеській області зранку 11 липня оголосили повітряну тривогу. Невдовзі місцеві мешканці почули звуки вибухів.

Сирени в регіоні увімкнули о 10:53. Вже через 13 хвилин місцеві ЗМІ повідомили про вибухи.

Важливо Ракетний удар по Часовому Ярі на Донеччині: кількість загиблих зросла до 19

Офіс Президента підтвердив "прильоти"

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко підтвердив ракетні удари. За його словами, ворог випустив 4 смертоносні снаряди по Одещині з території тимчасово окупованого Криму.

Одна з ракет влучила у будівлю. Наразі невідомо, яку саме. Інформацію про постраждалих та руйнування ще встановлюють.

В області кілька днів не було тривог

Повітряну тривогу в Одеській області не оголошували вже кілька днів. Востаннє мешканці регіону чули звук сирени ще 8 липня. Тоді загроза минула всього лиш за 11 хвилин, й люди змогли швидко повернутися до своїх справ. Водночас перед тим тривоги в області оголошували по кілька разів на день.

Обстріли України 11 липня

Зранку 11 липня російська армія обстріляла Харків з реактивних систем залпового вогню. На жаль, 3 місцевих мешканців загинули, а ще 28 – зазнали поранень. Крім того, довелося зупинити рух метро на Салтівській лінії.

6 російських ракет вдарили по Миколаєву. За попередніми даними, минулося без жертв, але одна людина постраждала.

Зранку 11 липня стало відомо, що зросла кількість жертв після ракетного удару по багатоповерхівці у Часовому Ярі Донецької області, який стався ще ввечері 9 липня. Рятувальники витягли з-під завалів тіла вже 19 місцевих мешканців, водночас 8 людей вдалося врятувати.

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