В Одесі чутно вибухи: Росія атакує дронами
- У ніч проти 7 червня в Одесі чули вибухи через атаку російських ударних дронів.
- Голова Одеської ОДА Олег Кіпер закликав жителів бути в укриттях під час атаки.
У ніч проти 7 червня жителі Одеси повідомили про вибухи в місті. Ворог атакує ударними БпЛА.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Олега Кіпера.
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Атака на Одесу
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 23:18. Кореспонденти 24 Каналу повідомили про вибухи в місті близько 00:45 в ніч проти 7 липня.
Загрозу підтвердив очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.
Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками,
– написав він.
У Повітряних силах о 01:04 зазначили, що ворожі безпілотники в Чорному морі змінили курс на Одесу.
Моніторингові ресурси повідомляють, що Одесу атакували близько 15 дронів.
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