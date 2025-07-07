В Одесі чутно вибухи: Росія атакує дронами

У ніч проти 7 червня жителі Одеси повідомили про вибухи в місті. Ворог атакує ударними БпЛА.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Олега Кіпера.

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Атака на Одесу

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 23:18. Кореспонденти 24 Каналу повідомили про вибухи в місті близько 00:45 в ніч проти 7 липня.

Загрозу підтвердив очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.

Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками,

– написав він.

У Повітряних силах о 01:04 зазначили, що ворожі безпілотники в Чорному морі змінили курс на Одесу.

Моніторингові ресурси повідомляють, що Одесу атакували близько 15 дронів.

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