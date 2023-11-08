Випила засіб для миття плити: в Одесі 11-річна дівчинка потрапила до реанімації
8 листопада 2023, 12:03Читать новость на русском
У Одесі дівчинка переплутала пляшки та випадково випила засіб побутової хімії. Зараз за її життя борються медики.
Одесі 11-річна дівчинка потрапила до реанімації. Вона випадково випила мийний засіб.
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Дитина без свідомості
Дівчинка ненавмисно переплутала пляшки і випила засіб для миття плити. Мовиться про "Антижир".
Наразі дитина непритомна в реанімації дитячої обласної лікарні. Їй діагностували хімічний опік ротової порожнини, стравоходу і шлунку.Зверніть увагу! Якщо ви випадково випили засіб побутової хімії насамперед потрібно викликати швидку. Одночасно з цим рекомендується пити воду – це допоможе розбавити токсичний розчин та промити стравохід. Але слідкуйте за своїм за станом: занадто багато води теж може спричинити блювання.
На Київщині 1,5-річний хлопчик помер від розчинника для фарби
- На Київщині трапився трагічний випадок, унаслідок якого загинув 1.5-річний хлопчик. Дитина випила розчинник для фарби. Трагедія трапилася у Білоцерківському районі. Мама відволіклася на кілька хвилин, а дитина в той час зробила кілька ковтків з пляшки з розчинником.
- Керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що дитина знайшла пляшку із залишками розчинника і випила його. Хлопчику стало зле і його вже у важкому стані шпиталізували до лікарні у Білій Церкві.
- Очільник столичної поліції вкотре закликав батьків не залишати маленьких дітей без нагляду.