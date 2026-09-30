В Одесі на дорозі знайшли вбитого чоловіка: ЗМІ припускають конфлікт між водіями

На Люстдорфській дорозі в Одесі 30 вересня виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Лежало воно на проїжджій частині поряд з автомобілем Chevrolet.

Цілком імовірно, що загинув саме водій цього авто. Про це повідомляє управління Нацполіції Одеської області.

Що ще розповіли у поліції?

На місці інциденту патрульні також затримали водія автівки ЗАЗ Таврія, який намагався втекти. Наразі з ним тривають невідкладні слідчі дії.

Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



Тіло лежало поруч із Chevrolet – цілком імовірно, що це водій авто / Фото Нацполіції

Чоловік міг загинути внаслідок конфлікту: що про це відомо?

Перед стріляниною на пішохідному переході виник конфлікт. між водіями "Таврії" та Chevrolet. У розпад суперечки перший дістав вогнепальну зброю та застрелив іншого водія, повідомляє "Думская".

У виданні додають, що зловмисника затримали на місці, одна він намагався втекти (можна двічі не згадувати, бо є вище, або цю ж інформацію забрати нагорі).

Нагадаємо, ще одна гучна стрілянина сталася на початку вересня у Києві. Тоді у Святошинському районі столиці просто посеред дня розстріляли директора клініки репродуктології.