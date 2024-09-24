"Зрозумів свою помилку": в Одеському ТЦК сказали, де зараз фітнес-тренер, що образив військового
Джерело:"Український Свідок"
В Одесі у липні цього року стався інцидент з образою військового фітнес-тренером, після чого останнього відправили у ТЦК. Наразі цей чоловік усвідомив свою помилку і готується до служби.
Про це в інтерв'ю Ukrainian Witness розповів начальник Одеського територіального центру комплектування та соціальної підтримки – Юрій Пуйко.
До теми В Одесі фітнес-тренер образив військового та побажав йому смерті, але відразу поплатився
Що зараз з одеським тренером, який образив військового
Начальник Одеського ТЦК зазначив, що фітнес-тренер, який образив військового в Одесі зараз проходить службу в Силах оборони. Його призвали того ж дня, коли трапився інцидент.
За словами Юрія Пуйка, фітнес-тренер "зрозумів свою помилку". Його за власною згодою призвали до одного з бойових підрозділів військових частин оперативного командування "Південь".
Він проходить підготовку. Я думаю, що час іще не вичерпаний, щоб він став у стрій до бойових підрозділів. Але він десь на етапі підготовки,
– сказав начальник ТЦК в Одесі.
До слова, інцидент між фітнес-тренером Севастьяном Гоговичем і військовим в Одесі трапився у липні 2024 року. Тоді спортсмен облаяв українського захисника, побажав смерті та усіляко ображав його.
Згодом у мережі з'явилися нові кадри. На них видно, що з тренером провели "профілактичну бесіду". Окрім того, волонтер Дем'ян Ганул повідомив, що тренера вже відправили до ТЦК, щоб той пройшов військово-лікарську комісію.