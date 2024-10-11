Підпалив жовто-блакитні прапорці та обікрав пункт обміну валют: в Одесі затримали зловмисника

Близько опівночі на Європейській площі хлопець підпалив понад 50 синьо-жовтих прапорців, які стоять на честь загиблих захисників України. Також він вигукував незрозумілі фрази біля великого прапора.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції України. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Вчинив наругу над прапором України та крадіжку в пункті обміну валют

Про ганебний вчинок хлопця, який стався 9 жовтня приблизно опівночі на Європейській площі, поліцейським повідомили військовослужбовці Нацгвардії. Під час патрулювання міста вони разом з перехожими помітили, як незнайомець підпалює синьо-жовті прапорці та висловлює незрозумілі вислови біля великого стяга.

Оглядаючи місце події, правоохоронці вилучили понад 50 фрагментів прапорців з термічними пошкодженнями. В поліції повідомили, що правопорушником виявився 23-річний житель Одеси. Сам зловмисник заявив, що "підпалив прапорці у пам'ять про полеглих захисників, бо в такий спосіб молився за мир в Україні".

Правоохоронці розповіли, що раніше він вже притягувався до адміністративної відповідальності за куріння тютюнових виробів та розпивання алкогольних напоїв у заборонених місцях. А також порушував комендантську годину, за що законодавством досі не передбачена відповідальність.

Також правоохоронці встановили, що цей же хлопець причетний до крадіжки в обмінному пункті на вулиці Рішельєвській, про яку вдень повідомили співробітники установи. Коли хлопець був в приміщенні обмінника, то помітив на стіні планшетний пристрій для самостійного підрахунку клієнтами обмінної суми, зірвав його і втік. Наразі правоохоронці встановлюють місцезнаходження викраденого майна.

У поліції вказали, що дії зловмисника кваліфіковано за 2 статтями ККУ: наруга над державними символами та крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану.

Вказується, що правопорушнику загрожує до 8 років ув'язнення.

Також там додали, що в рамках розпочатих проваджень буде призначено ряд експертиз, зокрема і щодо встановлення осудності правопорушника.