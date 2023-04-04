На Одещині дитяча гра завершилася кулею в серці: хлопчика врятували лікарі

В Одеській області гра двох маленьких хлопчиків завершилася кулею в серці. Вони бавилися гвинтівкою, як раптом зброя вистрелила. На щастя, дитину вдалося врятувати.

Кардіохірурги обласної дитячої лікарні провели хлопчику унікальну операцію на серці.

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Що відомо про поранення та стан дитини

У суботу, 1 квітня, до медзакладу ушпиталили 7-річну дитину з травмою серця від кульового поранення. У лікарні зазначили, що гра двох братів 7-ми та 8-ми років гвинтівкою закінчилася пораненням лівої частини грудної стінки з проникненням кулі в порожнину перикарда (серцевої сумки) та ураженням задньої стінки лівого шлуночка серця.

Дитина народилася у "сорочці", бо, на щастя, хлопчик був вчасно госпіталізований до Татарбунарської багатопрофільної лікарні та переведений до нашого закладу, де був прооперований в ургентному порядку нашими кардіохірургами. Вони виконали оперативне втручання на серці та врятували дитину,

– повідомив директор Одеської обласної дитячої клінічної лікарні Павло Георгієв.

Наразі хлопчик почувається вже краще та перебуває у післяопераційному періоді.



Лікарі провели пораненому хлопчику операцію на серці / Фото з соцмереж Одеської ОВА

В ОВА закликають: "Шановні батьки, просимо вас слідкувати за тим, аби предмети захисту, в тому числі зброя, розчини дезінфекції, засоби для миття, що містять шкідливі речовини, були в надійному та безпечному для дітей місці".

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Під Києвом гойдалкою вбило дитину

У місті Вишневе Київської області 10 березня сталася трагедія. Шестирічний хлопчик загинув внаслідок травмування гойдалкою.

Близько 12:25 мама з сином були на прогулянці в сквері та на дитячому майданчику. Хлопчик їхав на самокаті, однак, біля гойдалок раптово кинув його на землю і побіг туди.

У цей момент гойдалися 3 дівчинки шкільного віку. Хлопчик вдарився скронею об кут. У поліції зазначають, що це сталось випадково. Дитина впала на бруківку та втратив свідомість.

Постраждалого ушпиталили та провели йому операцію. На жаль, врятувати хлопчика не вдалося.