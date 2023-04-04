На Одещині дитяча гра завершилася кулею в серці: хлопчика врятували лікарі
Джерело:Одеська ОВА
В Одеській області гра двох маленьких хлопчиків завершилася кулею в серці. Вони бавилися гвинтівкою, як раптом зброя вистрелила. На щастя, дитину вдалося врятувати.
Кардіохірурги обласної дитячої лікарні провели хлопчику унікальну операцію на серці.
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Що відомо про поранення та стан дитини
У суботу, 1 квітня, до медзакладу ушпиталили 7-річну дитину з травмою серця від кульового поранення. У лікарні зазначили, що гра двох братів 7-ми та 8-ми років гвинтівкою закінчилася пораненням лівої частини грудної стінки з проникненням кулі в порожнину перикарда (серцевої сумки) та ураженням задньої стінки лівого шлуночка серця.
Дитина народилася у "сорочці", бо, на щастя, хлопчик був вчасно госпіталізований до Татарбунарської багатопрофільної лікарні та переведений до нашого закладу, де був прооперований в ургентному порядку нашими кардіохірургами. Вони виконали оперативне втручання на серці та врятували дитину,
– повідомив директор Одеської обласної дитячої клінічної лікарні Павло Георгієв.
Наразі хлопчик почувається вже краще та перебуває у післяопераційному періоді.
Лікарі провели пораненому хлопчику операцію на серці / Фото з соцмереж Одеської ОВА
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Під Києвом гойдалкою вбило дитину
У місті Вишневе Київської області 10 березня сталася трагедія. Шестирічний хлопчик загинув внаслідок травмування гойдалкою.
Близько 12:25 мама з сином були на прогулянці в сквері та на дитячому майданчику. Хлопчик їхав на самокаті, однак, біля гойдалок раптово кинув його на землю і побіг туди.
У цей момент гойдалися 3 дівчинки шкільного віку. Хлопчик вдарився скронею об кут. У поліції зазначають, що це сталось випадково. Дитина впала на бруківку та втратив свідомість.
Постраждалого ушпиталили та провели йому операцію. На жаль, врятувати хлопчика не вдалося.