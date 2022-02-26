В Одесі лунають вибухи, а в Південному – повітряна тривога

В Одесі близько 15:00 чути вибухи. Однак начебто це працює українська система ППО С-300, тому причин для хвилювання немає.

У Южному – повітряна тривога. Припускають, що наші захисники відбивають наліт у цьому напрямку.

До речі У Харкові запровадили комендантську годину з 18:00 і заборону на пересування

Очевидці публікують відео із селища Великодолинське, що на Одещині. У небі видно клуби диму. Кажуть, що літаки "щось скинули або їх підбили".