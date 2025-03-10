В Одесі лунають повторні вибухи: росіяни атакують дронами

Російські війська не припиняють терор Одеси. Так, в місті пізно ввечері 10 березня лунають вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Одеси.

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Вибухи в Одесі

Близько 10 години вечора в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Тривога повʼязана із загрозою застосування ударних БпЛА.

Вже невдовзі, а саме о 22:41, мер міста наголосив, аби жителі Одеси перебували в безпечних місцях.

"Київський район, увага! Аркадія, будьте обережні!" – наголосив Геннадій Труханов впродовж наступних 10 хвилин.

Вже через кілька хвилин стало відомо, що в місті лунають вибухи.

В місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях,

– наголосив Труханов.

О 23:13 стало відомо, що в Одесі знову чути вибухи.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, наразі в багатьох областях лунає повітряна тривога через загрозу застосування ударних БпЛА. Станом на 23:07 тривога вже дійшла до столиці.