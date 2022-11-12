"Олешки – наступні": звільненню Херсона радіють і в сусідній Одесі

Звільненню Херсона радіють не лише мешканці окупованого міста. З нагоди історичної події люди зібралися і в Одесі.

12 листопада в центрі Одеси гамірно. Херсонці, які через російських військових були змушені покинути рідне місто й поїхати в Одесу, вийшли, аби разом порадіти, повідомляє 24 канал.

Важливо Щаслива добірка звільнених селищ на Херсонщині: показуємо на карті

Як святкують в Одесі

Кілька сотень українців прийшли з національним прапором, плакатами й м'ячами у формі кавунів. Вони вигукували "Слава Україні", "Херсон – це Україна", а також славнозвісну кричалку про Владіміра Путіна.

Автомобілі, які проїжджали повз, сигналили херсонцям. На фото та відео з місця події помітно, що всі присутні – дуже щасливі, а в центрі Одеси панує атмосфера радості.

Херсонці зібралися порадіти в Одесі: відео

Одесити підтримали херсонців сигналами з автомобілів: відео

Херсонці неймовірно щасливі, що їхнє рідне місто тепер вільне. Порадіти прийшли й мешканці області, у чиїх населених пунктах наразі ще висить російський триколор. Адже тепер вони точно знають, що невдовзі вся Херсонщина буде вільна. Так, в однієї жінки на акції був плакат з написом "Олешки – наступні".

Наразі Олешки під окупацією: карта

В Одесі люди радіють звільненню Херсона / Фото Катерини Єрської

Біля оперного театру в Одесі люди співали гімн України та пісню "Ой, у лузі червона калина".

Херсонці радіють деокупації рідного міста: відео

Звільнення Херсона: головне

Після того, як російське командування заявило про відведення своїх військ з Херсона, 11 листопада в місто зайшли Збройні Сили України.

Від радості херсонці повиходили на вулиці, до вечора співали пісень і танцювали.

У Міноборони повідомили, що на повну зачистку міста піде кілька тижнів. Наразі на правому березі Дніпра ще перебувають російські окупанти, які не встигли втекти зі своїми товаріщами. Вони переодяглися в цивільне й ховаються.

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