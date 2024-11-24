В Одесі через відключення світла люди застрягли на атракціоні

В Одесі, 24 листопада, під час вимкнення світла люди застрягли на атракціоні. Інцидент стався у парку імені Тараса Шевченка.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на одеські телеграм-канали.

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В Одесі на атракціоні застрягли люди

В Одесі під час відключень світла люди застрягли на атракціонах. Через вимкнення електроенергії зупинилася робота й відвідувачі буквально зависли у повітрі.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, інцидент стався у парку імені Тараса Шевченка. Також у мережі додають, що на місце подій вже вирушили рятувальники.

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У ДСНС Одещини 24 Каналу повідомили, що детальна інформація щодо цього інциденту буде опублікована пізніше.