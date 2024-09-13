В Одесі у морі вирує величезний смерч: відео

На півдні України зіпсувалась погода. У Одесі над морем сформувався смерч.

У Одесі над морем люди помітили великий смерч. У мережі вже з'явились відео із ним, передає 24 Канал.

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Над морем смерч

Місцеві телеграм-канали поширюють відео, на якому можна побачити. що в Одесі над морем нависає смерч. Явище можна спостерігати із набережної. Смерч виглядає доволі загрозливо.

В Одесі над морем можна побачити смерч: дивіться відео

Таке погодне явище може бути небезпечним. Негода вирує не тільки в Одесі. Ввечері 12 вересня сильна гроза пройшла у Києві. Там вітром порозкидало дорожні знаки і не тільки.

Раніше синоптики попереджали про небезпечні метеорологічні явища. Зокрема, сповістили про них у щонайменше 5 областях.

Небезпечні метеорологічні явища прогнозували на Хмельниччині, Львівщині, Херсонщині, Волині та Рівненщині.