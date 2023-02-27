В Одесі аварійне відключення світла: майже всі райони лишилися ще й без води

На території Одеси вимкнули світло та воду. У ДТЕК повідомили причину відключень та пояснили, чого чекати людям.

Варто зауважити, що людей попереджали про те, що вдосвіта 27 лютого енергетики будуть проводити перепідключення високовольтного обладнання. У компанії розповіли, що відбувається станом на ранок, пише 24 Канал.

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Чому немає світла в Одесі

На Одещині – аварійне відключення високовольтної лінії. Через це тимчасово без світла залишились майже всі райони Одеси та Одеський район,

– запевнили у ДТЕК.

У компанії пояснили, що енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи одразу після відбою повітряної тривоги. Варто зауважити, що відбій пролунав о 9:25 27 лютого.

Чому в Одесі зникла вода

ДТЕК попереджали, що вранці 27 лютого енергетики перепідключатимуть високовольтне обладнання. Саме тому з 04:00 до 05:00 можливі перерви в електропостачанні в Приморському та Київському районах міста. Саме це мало допомогти надалі усунути мережеві обмеження для Одеси та Одеського району.

"Інфоксводоканал" пояснював раніше, чому при вимкненні світла в місті зникає вода. Зокрема, там зазначали, що на низці помпових станцій водоканалу, там де дозволяє потужність, були встановлені сучасні дизельні генератори.

Проте це не дозволяє забезпечити людей водою постійно. Адже будь-яка зупинка обладнання, після навіть короткочасного знеструмлення, та переведення його на генератор – потребує певного часу. Тому що помпова станція перезапускається. Окрім того, час потрібен для наповнення водою трубопроводів по місту.

Така ж сама пауза у водопостачанні відбувається і при зворотному переході від живлення від генератора на основне – від електромережі. Будь-який відступ від технологічних вимог у цій процедурі може призвести до аварійних ситуацій на водопровідних мережах,

– пояснили у компанії.

Там також закликали людей поставитися з розумінням до ситуації, коли при відключеннях світла та використанні генераторів вода з'являється не одразу.

У Одесі працюють бювети

В Одеській міській раді повідомили, що в місті працюють бювети за адресами:

Прохоровський сквер, 3;

сквер Футболу (проспект Небесної сотні, 14);

парк Перемоги;

парк Горького (вулиця Космонавтів, 17 а).

Окрім того, до генераторів підключають бювети за адресами:

вулиця Геранева;

сквер Мечникова;

вулиця Академіка Глушка 1.

Ба більше, міська рада повідомила, де можна, станом на 9:53 27 лютого отримати воду. Мовиться про адреси:

ЖКС Черьомушки:

вулиці Івана та Юрія Лип 38а;

ЖКС Фонтанський;

Мала Арнаутська, 2;

Велика Арнаутська, 83;

Транспортна, 8а;

Пироговська, 3;

Тираспольска, 12;

Педагогічна, 46а;

ЖКС Хмельницький:

Болгарська, 16;

Богдана Хмельницького, 64;

Середня, 47;

Балківська, 199;

ЖКС Північний:

Кримська, 84;

УК Суворівський;

Заболотного, 12;

Висоцького, 23;

Капітана Кузнєцова;

ЖКС Черноморський:

Шишкіна, 60 а;

Небесної Сотні, 10;

Шишкіна, 52/2.

Відключення світла в Україні: коротко