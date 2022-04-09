В Одесі та області змінять графік руху потягів через впровадження комендантської години

Через впровадження тривалої комендантської години в Одесі та області можуть змінити час руху потягів. Тому слід враховувати ситуацію і слідкувати за оновленнями.

В Одесі та області комендантська година триватиме з 21:00 9 квітня до 06:00 11 квітня. Стежити за оновленнями Укрзалізниці можна за посиланням.

Зверніть увагу Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 9 квітня

Під час комендантської години вхід до вокзалів та посадка на пасажирські поїзди будуть дозволені тільки транзитним пасажирам. Також виїхати зможуть ті, хто заздалегідь потрапив на вокзал (до початку комендантської години.

Вихід з вокзалів може бути обмежений поліцією з міркувань безпеки.

До слова, речник Одеської ОВА зазначив, що тривалу комендантську годину запровадили також заради безпеки людей.

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