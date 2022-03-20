В Одесі одружилися гвардієць та поліцейська

Війна вже поєднала багато закоханих пар. Небезпечні часи спонукають до дії та не відкладати важливі речі на потім.

Одруження у час війни – завжди особлива подія. Закохані поєднують свої життя та разом долають усі труднощі та небезпеки.

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Весілля в Одесі

В Одесі нацгвардієць та поліцейська вирішили одружитися. Пара була разом два роки, а шлюб уклала 19 березня.

Молодята вирушили кожен до свого підрозділу, щоб продовжити обороняти країну,

– зазначили у Нацгвардії.

Дивіться весільні фото молодят:

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