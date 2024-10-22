13-річна дівчина померла під час повітряної тривоги в школі на Одещині

В одному з навчальних закладів у Приморському районі Одеси під час повітряної тривоги померла 13-річна дівчинка

Сталось це вчора, 21 жовтня, повідомили в ГУ Нацполіції в Одеській області.

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Як розповіли педагоги, після того, як пролунав сигнал повітряної тривоги, вони разом з учнями почали спускатися в укриття. Раптово одній зі школярок стало зле.

Дитина померла на місці

Вчителі викликали бригаду швидкої допомоги та почали надавати учениці першу медичну допомогу. Після того, як медики прибули на місце інциденту, вони почали реанімаційні заходи — але, на жаль, врятувати дитину не вдалось – школярка померла на місці.

Тіло дівчинки направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Досудове розслідування триває.