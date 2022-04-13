В Одесі під обстріл попали міські квітники

В Одесі росіяни обстріляли міських квітників під час виконання робіт. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що внаслідок обстрілів пошкоджено теплиці, які наразі відновлюють.

Увага Росія діє нелогічно і може готувати напад на Дніпро та Одесу, – капітан ВМС США

В результаті одного з ворожих обстрілів Одеси були пошкоджені теплиці КП "Місьзелентрест", в яких вирощують квіти для парків та скверів міста,

– йдеться у повідомленні.

Наразі комунальники оперативно відновлюють цілісність тепличного господарства.

Такі справи. Рятуємо квіти,

– оптимістично додали комунальники.

До слова, ніч проти 13 квітня в Одесі була неспокійною.

Цікаво – Крихітне кошеня знайшли на руїнах будинку у Бородянці: щемлива історія: дивитись відео