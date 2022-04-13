В Одесі під обстріл попали міські квітники

13 квітня 2022 , 19:07
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Джерело:

телеграм "Одеса офіційно"

В Одесі росіяни обстріляли міських квітників під час виконання робіт. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що внаслідок обстрілів пошкоджено теплиці, які наразі відновлюють. 

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В результаті одного з ворожих обстрілів Одеси були пошкоджені теплиці КП "Місьзелентрест", в яких вирощують квіти для парків та скверів міста,
– йдеться у повідомленні. 

Наразі комунальники оперативно відновлюють цілісність тепличного господарства.

Такі справи. Рятуємо квіти,
– оптимістично додали комунальники. 

До слова, ніч проти 13 квітня в Одесі була неспокійною. 

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Автор: Анастасія Лукашевська