В Одесі підпалили мікроавтобус військового
Джерело:Думська
В Одесі уночі сталось займання мікроавтобуса, що належав військовому. Правоохоронці встановили, що це був підпал.
Зазначають, що займання припаркованого мікроавтобуса Renault Traffic сталося вночі 8 червня на Тінистій вулиці.
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Наразі особу, яка вчинила підпал мікроавтобуса встановити не вдалось.
На місці інциденту виявили залишки пластикової пляшки, з якої зловмисник облив машину пальним. Інцидент кваліфікували як підпал.
Військовий приїхав в Одесу у відпустку
Уточнюють, що вогонь охопив передню ліву частину автомобіля, внаслідок чого авто зазнало пошкоджень
Авто належить 42-річному військовослужбовцю мотопіхотного батальйону з Київщини, який приїхав до Одеси у відпустку за станом здоров'я.
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