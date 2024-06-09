В Одесі підпалили мікроавтобус військового

9 червня 2024, 15:00
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Джерело:

Думська

В Одесі уночі сталось займання мікроавтобуса, що належав військовому. Правоохоронці встановили, що це був підпал.

Зазначають, що займання припаркованого мікроавтобуса Renault Traffic сталося вночі 8 червня на Тінистій вулиці.

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Наразі особу, яка вчинила підпал мікроавтобуса встановити не вдалось.

На місці інциденту виявили залишки пластикової пляшки, з якої зловмисник облив машину пальним. Інцидент кваліфікували як підпал.

Військовий приїхав в Одесу у відпустку

Уточнюють, що вогонь охопив передню ліву частину автомобіля, внаслідок чого авто зазнало пошкоджень

Авто належить 42-річному військовослужбовцю мотопіхотного батальйону з Київщини, який приїхав до Одеси у відпустку за станом здоров'я.

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Автор: Анастасія Лукашевська