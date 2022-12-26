Затонула "Москва" передала "привіт": в Одесі на пляжі виявили цікаву знахідку
Джерело:"Думская"
У Одесі на пляжі виявили знахідку від затонулого крейсера "Москва". Її прибило на набережну 8-ї станції Великого Фонтану.
Речі виявили мешканці Одеси. Це трапилось через понад 8 місяців після того, як "Москва" пішла на дно. Це трапилось 14 квітня 2022 року.
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Що знайшли в Одесі від "Москви"
Одесити знайшли сьогодні (26 грудня – 24 канал) на пляжі 8 фонтану ось такі пакети,
– мовиться в повідомленні.
У виданні також пожартували, що підступний план флоту Росії полягав у засміченні нашого пляжу та моря.
В Одесі від крейсера "Москва" залишились пакети з водою / Фото Дениса Каніна
На берег в Одесі викидає сміття з крейсера "Москва" / Фото Дениса Каніна
Очевидним є те, що пакети з водою не допомогли врятуватись росіянам під час того, як тонув крейсер "Москва".
Зауважте Росіяни намагаються дістати із затонулої "Москви" ракети та таємні документи, – ЗМІ
Крейсер "Москва" потонув: які наслідки
- Російська "Москва" пішла на дно після того, як українські війська влучили в корабель двома ракетами "Нептун".
- На момент атаки на борту "Москви" було орієнтовно 510 членів екіпажу. Військові аналітики стверджували, що щонайменше половина з них – загинули.
- Проте офіційно на початку листопада 2022 року так званий "суд" в Севастополі визнав загиблими тільки 17 моряків. Це відбулось вже за позовом родичів.
- Наприкінці листопада ще одного моряка визнали загиблим. Мовиться про 21-річного Георгія Шакура.