В Одесі поліція ганяється за відпочивальниками, які купаються в морі: кумедне відео

Зараз одеські пляжі заміновані через загрозу висадки російського десанту. Але деякі люди не звертають на це увагу і продовжують там засмагати й купатися.

На одеських сміливців вже чатує українська поліція. Одну з таких кумедних ситуацій нещодавно зафіксували на Чкаловському пляжі.

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Купатися в Одесі зараз – ризиковано

Поліція ходить до місцевих мешканців, які відпочивають на пляжі, і просить їх покинути територію. Одного з чоловіків навіть затримали.

Місцева влада неодноразово закликала людей не купатися на місцевих пляжах. Узбережжя Одеської області зараз заміноване, адже там можуть початися бойові дії. Все через постійну загрозу висадки російського десанту.

Деякі мешканці Одещини ігнорують цю заборону. За словами речника Одеської обласної військової адміністрації, люди інколи засмагають прямо під табличками, де попереджують про замінування території. Це дійсно безвідповідально.

Він просить людей не ігнорувати ці попередження. Інколи міни вибухають просто так, тому такий відпочинок може бути небезпечним для вашого життя.

Акваторія та узбережжя Чорного моря заміновані, і йдеться не лише про одеські пляжі, а про все узбережжя Одеської області. Патрульні докладають просто нелюдські зусилля для того, щоб повідомити людям про небезпеку та вигнати їх з тих територій,

– наголосив Братчук.

Він додав, що людину можна притягнути до відповідальності за такі дії. Адже під час такого відпочинку мешканці не лише порушують правила воєнного стану, але й нехтують роботою, яку військові зробили задля спільної безпеки.

"Це пролунає дуже жорстко, але я дуже не хочу, щоб руки, ноги або голови тих, хто вирішить позасмагати на замінованих територіях, літали над акваторією Чорного моря", – закликав Братчук.

Найгірше, коли батьки вперто тягнуть своїх дітей відпочивати на пляжі. Братчук не розуміє, як вони можуть так ризикувати життям своїх малюків.

Раніше Сергій Братчук наголосив, що Україна вже отримала стільки протикорабельних ракет "Гарпун", що може повністю потопити Чорноморський флот. Саме тому окупанти відвели багато кораблів від узбережжя Одеси.

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