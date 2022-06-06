В Одесі попрощалися з підполковником Сергієм Дердугою: він загинув у боях за Миколаїв

В Одесі рідні, близькі та побратими по зброї попрощалися із підполковником Сергієм Дердугою. Він був командиром 18-го окремого батальйону 35-ї бригади морської піхоти.

Сергій загинув 3 червня під час бойових дій на Миколаївщині – отримав несумісні з життям осколкові вогнепальні поранення унаслідок зіткнення з ворогом. У Командуванні морської піхоти Збройних Сил України розповіли історію героїчного життєпису підполковника.

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Історія Сергія Дердуги

У командуванні морпіхів наголосили, що весь бойовий шлях загиблого героя – це справжній військовий подвиг. Сергій родом з Вінниччини, навчався в Одеському інституті сухопутних військ й після випуску командував механізованим взводом, ротою снайперів, а також очолював штаб механізованого батальйону.

Згодом військовий навчався у Національному університеті оборони України імені Чернявського, після чого обіймав низку керівних посад у головному управлінні підготовки Збройних Сил України за напрямком підготовки Десантно-штурмових військ та Сил спеціальних операцій.

З 2019 року Дердугу призначили керівником штабу окремого батальйону морської піхоти, а згодом й командиром цієї частини. Він успішно організовував виконання завдань своїми підлеглими у зоні ООС і впевнено вів за собою людей.

За особисту мужність та героїзм підполковника Сергія Дердугу було нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

До слова, з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, 18-й батальйон 35-ї БМП на чолі із Сергієм мужньо обороняв Одещину та Миколаївщину, визволив з-під окупації низку населених пунктів на Півдні. Герой до останньої миті свого життя боровся за свій народ і за свою землю.

Прощання з героєм

Під час прощання з полеглим у визвольному бою комбатом усі, хто прийшов вшанувати пам'ять захисника України, запевнили – біль втрати з рідними та близькими Сергія Дердуги розділяє вся українська морська піхота, всі військові моряки та воїни ЗСУ, так само, як і весь український народ.

Я сама зі сфери культури, і з військовими раніше мало спілкувалася. Але коли прийшло це лихо до нас, я стала військовою волонтеркою, і завжди була поряд з людьми цього батальйону. З перших днів була вражена нашими воїнами, – які вони мужні, патріотичні і самовіддані. Таким був і Сергій Дердуга – безцінний самородок, людина-герой зі щирим серцем, який виконував усі завдання до самого кінця,

– розповіла волонтерка Наталія Делієва.

Волонтерка додала, що у Сергія було ще багато мрій і планів, які ми всі обов'язково повинні виконати. Головне з них, за словами жінки, – перемогти російських загарбників.

Прощання з Сергієм Дердугою / Фото "Армія Inform" / Командування морської піхоти

Додамо, що прощання з Сергієм Дердугою, попри складнощі воєнного стану, відбулось із дотриманням усіх військових ритуалів. Квіти та вінки до полеглого комбата приносили нескінченні черги людей, – родичів, друзів та побратимів. Після цього домовину героя вкрили державним прапором та провели до місця останнього спочинку. Поховають командира морпіхів на малій батьківщині – Вінниччині.

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