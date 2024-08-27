Блискавка влучила у купол: в Одесі спалахнула пожежа в монастирі

В Одесі зранку 27 серпня спалахнула пожежа у Свято-Іверському чоловічому монастирі. Причиною нестандартної пожежі стало влучання блискавки.

У ДСНС повідомили деталі пожежі та наголосили, що пожежу було складно ліквідувати, адже вона спалахнула на одному з куполів. Щоб ліквідувати загоряння, долучили 49 вогнеборців.

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В Одесі спалахнула пожежа в монастирі

На вулиці Небесної сотні в Одесі зранку 27 серпня спалахнула пожежа у Свято-Іверському чоловічому монастирі. Як повідомили в ДСНС, підрозділи працювали за підвищеним номером виклику.

Складність гасіння пожежі полягала в відсутності шляхів підʼїзду для великогабаритного пожежного транспорту. Вогнеборці встановили автоколінчатий підйомник, з якого вдалось швидко ліквідувати пожежу на площі 20 квадратних метрів, та запобігти розповсюдженню вогню на всю будівлю,

– додали в ДСНС.

Пожежа в монастирі – більше у галереї

На щастя, минулося без постраждалих чи загиблих. Як додали рятувальники, пожежа спалахнула через ймовірне влучання блискавки.

Щоб ліквідувати загоряння, долучили 49 вогнеборців.