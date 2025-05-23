В Одесі працює ППО: місто атакують ворожі безпілотники

В Одесі вранці 23 травня оголосили повітряну тривогу. У напрямку міста рухалися ворожі дрони, працювала ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про тривогу та роботу ППО в Одесі

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 08:20. Повітряні сили писали про рух ворожих безпілотників у напрямку регіону.

Ворожі ударні БпЛА рухалися з півдня у напрямку Миколаївської та Одеської областей.

О 08:44 стало відомо, що група "Шахедів" у центрі Одещини рухається курсом на Одесу. Про це також писали й місцеві ЗМІ.

Водночас російські дрони рухалися з Миколаївської області на Одеську.

Про роботу ППО в Одеській області стало відомо о 08:57. Тоді ж у районі самої Одеси місцеві могли чути вибухи. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеси та району перебувати в укриттях.

Станом на 09:10 повітряна тривога в Одеській області триває. Ворожі дрони продовжують тримати курс на регіон і місто Одесу.

О 09:20 місцеві ЗМІ знову повідомили про роботу ППО в Одеському районі.

О 09:30 стало відомо, що, попередньо, в Одесі та районі відбувається дорозвідка ворожих безпілотників.

До цього о 07:26 Повітряні сили писали, що ворожий розвідувальний БпЛА з Чорного моря наближався до Одеси. Тоді було залучено засоби для збиття цього літального апарату.

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