В Одесі прогриміла серія потужних вибухів: росіяни атакують дронами
- 27 січня російські військові атакували Одесу дронами, пролунала серія вибухів.
- Сили ППО відреагували на атаку, на місто прямували щонайменше 14 ворожих дронів.
Увечері 27 січня російські військові здійснили атаку дронами на Одесу. Жителі почули серію гучних вибухів.
Про це повідомили кореспонденти 24 Каналу.
Дивіться також У небі над Україною літають "Шахеди": які області під загрозою
Що відомо про вибухи в Одесі?
Увечері у вівторок Повітряні сили ЗСУ повідомили про групу БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу, а до цього курсом на Чорноморськ.
Невдовзі в місті пролунала серія вибухів, по цілях працювали сили ППО. Моніторингові ресурси повідомили, що на місто прямували щонайменше 14 ворожих дронів.
Вибухи в місті підтвердив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак. Він закликав жителів перебувати в безпечних місцях.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
У яких регіонах також було гучно?
Нагадаємо, що цього ж дня, 27 січня, в Харкові пролунав вибух, викликаний ударом російського безпілотника "Молнія". За даними Терехова, ворожий дрон вдарив по одному з районів Харкова.
Минулого дня, 26 січня, ввечері на Київщині прогриміли вибухи. Зокрема, монітори писали, що над Вишгородом та центральними районами Києва перебували невстановлені БпЛА. Попередньо припускали, що це "БМ-35" із системою керування та Starlink.