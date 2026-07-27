Опісля у місті прогриміли вибухи. Про це пише Суспільне.
Які наслідки вибухів?
Повітряну тривогу в Одеському регіоні оголосили о 14:17. Вже за п'ять хвилин Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ракети у бік Одеси. Згодом виявили ще одну в тому ж напрямку.
Близько 14:24 місцеві жителі повідомили про звук вибуху. За хвилину прогримів ще один.
Наразі місцева влада не інформувала про можливі наслідки російської атаки на регіон.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Загроза атаки для району поки актуальна. Під час повітряної тривоги варто перебувати в укритті.
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