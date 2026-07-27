В Одесі прогриміли вибухи: на місто летіли ракети

Вдень 27 липня Росія продовжує атакувати Україну. Ворог запускав ракети у напрямку Одеси.

Опісля у місті прогриміли вибухи. Про це пише Суспільне.

Які наслідки вибухів?

Повітряну тривогу в Одеському регіоні оголосили о 14:17. Вже за п'ять хвилин Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ракети у бік Одеси. Згодом виявили ще одну в тому ж напрямку.

Близько 14:24 місцеві жителі повідомили про звук вибуху. За хвилину прогримів ще один.

Наразі місцева влада не інформувала про можливі наслідки російської атаки на регіон.

Загроза атаки для району поки актуальна. Під час повітряної тривоги варто перебувати в укритті.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.