У Одесі прогриміли вибухи: місто під атакою дронів
8 березня, 23:45
2
Оновлено - 00:05, 9 березня

У Одесі прогриміли вибухи: місто під атакою дронів

Сергій Попович
Основні тези
  • 8 березня в Одесі пролунали вибухи через атаку дронів-камікадзе.
  • Повітряні сили ЗСУ попереджали про наближення ворожих БпЛА з Чорного моря.

Ввечері 8 березня в Одесі пролунали вибухи. Місто атакують дрони-камікадзе.

Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про вибухи в Одесі?

Ввечері 8 березня в Одесі лунали вибухи.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про наближення ворожих БпЛА з Чорного моря у напрямку Одеської області – Чорноморська, Лиманки, Білгород-Дністровського, Олександрівки, Одеси.

Що ще атакувала Росія 8 березня?

  • Уранці 8 березня російський безпілотник влучив у пасажирський потяг, що прямував за маршрутом Київ – Суми. Інцидент стався на території Сумського району. У момент удару в поїзді перебували приблизно 200 пасажирів.

  • На Харківщині російські війська вдарили безпілотниками по житловому сектору села Велика Бабка, внаслідок чого троє мирних жителів зазнали поранень. Ворог завдав повторного удару, коли на місце прибули рятувальники.

  • Другу добу поспіль Росія масовано атакує об’єкти газовидобутку Нафтогазу на Полтавщині. 