У Одесі прогриміли вибухи: місто під атакою дронів

Ввечері 8 березня в Одесі пролунали вибухи. Місто атакують дрони-камікадзе.

Що відомо про вибухи в Одесі?

Ввечері 8 березня в Одесі лунали вибухи.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про наближення ворожих БпЛА з Чорного моря у напрямку Одеської області – Чорноморська, Лиманки, Білгород-Дністровського, Олександрівки, Одеси.

Що ще атакувала Росія 8 березня?