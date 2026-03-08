У Одесі прогриміли вибухи: місто під атакою дронів
- 8 березня в Одесі пролунали вибухи через атаку дронів-камікадзе.
- Повітряні сили ЗСУ попереджали про наближення ворожих БпЛА з Чорного моря.
Ввечері 8 березня в Одесі пролунали вибухи. Місто атакують дрони-камікадзе.
Про це повідомляє 24 Канал.
Що відомо про вибухи в Одесі?
Повітряні сили ЗСУ попереджали про наближення ворожих БпЛА з Чорного моря у напрямку Одеської області – Чорноморська, Лиманки, Білгород-Дністровського, Олександрівки, Одеси.
Що ще атакувала Росія 8 березня?
Уранці 8 березня російський безпілотник влучив у пасажирський потяг, що прямував за маршрутом Київ – Суми. Інцидент стався на території Сумського району. У момент удару в поїзді перебували приблизно 200 пасажирів.
На Харківщині російські війська вдарили безпілотниками по житловому сектору села Велика Бабка, внаслідок чого троє мирних жителів зазнали поранень. Ворог завдав повторного удару, коли на місце прибули рятувальники.
Другу добу поспіль Росія масовано атакує об’єкти газовидобутку Нафтогазу на Полтавщині.