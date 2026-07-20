В Одесі прогриміли вибухи: Росія масовано атакувала місто авіаційними ракетами
Росія запустила по території України керовані авіаційні ракети. Під ворожим ударом вранці 20 липня, на жаль, опинився Одеських район.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Що відомо про вибухи в Одесі?
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили орієнтовно о 04:01. Повітряні сили писали про активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку. Згодом уточнили про керовані авіаційні ракети в акваторії Чорного моря.
Близько 04:14 повідомили про рух цілей у напрямку Чорноморська та Одеси. Згодом уточнили про наближення ворожих ракет до обласного центру. Вже через кілька хвилин з'явилася перша інформація про те, що у місті було гучно.
Вибух пролунав в Одесі,
– ідеться у повідомленні.
Пізніше у Повітряних силах додали про рух ще щонайменше кількох ракет та безпілотників у напрямку вищезгаданих міст. Утім, за попередніми даними, жодної інформації про повторні вибухи в обласному центрі наразі немає.
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Нагадаємо, незадовго до цього російські військові завдали ракетного удару по цивільному суховантажному судну GOLDEN LEO, яке перевозило зерно та виходило із зони бойових дій. Внаслідок атаки загинули 6 людей.